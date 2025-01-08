الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

نجم أتالانتا على رادار ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتالانتا الإيطالي. 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بدأ ريال مدريد اتصالاته الأولى بالفعل، مع نادي أتالانتا، لمعرفة مدى توفر اللاعب البرازيلي إيدرسون، في الميركاتو.

وأشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي، ترك إيدرسون بصمة واضحة لدى مسؤولي ريال مدريد، خلال زيارة الملكي لمدينة بيرجامو، بعد أن أصبح اللاعب البرازيلي بطلًا لمباراة من العيار الثقيل.


وأوضحت أن إيدرسون تألق نجوم كبار مثل فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي، حيث أظهر أداءً مميزًا لفت أنظار النادي الملكي.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط وسطه استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية، لا سيما مع احتمالية رحيل أوريلين تشواميني.

وقالت "آس": "مارتن زوبيميندي يُعتبر الخيار الأفضل لخلافة توني كروس، نظرًا لتجربته ومعرفته بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى انسجامه مع سياسة النادي الجديدة بضم لاعبين إسبان، ومع ذلك، لكن يضع الميرنجي خيارات إضافية لضمان الاستعداد الجيد للميركاتو".  

عقد إيدرسون مع أتالانتا

وأضافت: "يمتد عقد إيدرسون مع أتالانتا حتى يونيو 2027، ما يجعل خروجه في السوق الشتوي الحالي أمرًا صعبًا، لكن الوضع قد يتغير الصيف المقبل".

واختتمت: "يوافق أتالانتا على تسهيل رحيل إيدرسون إذا وصلت عروض مقاربة لتلك التي رفضت الصيف الماضي، والتي تجاوزت 50 مليون يورو، من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 60 مليون يورو".

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