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رياضة

بعد إصابته أمام سموحة، يحيى عطية الله يجرى جراحة في وجهه اليوم

يحيى عطية الله،فيتو
يحيى عطية الله،فيتو

يجرى يحيى عطية الله لاعب النادي الاهلي، عملية جراحية اليوم، في وجهه بمستشفى مصر الدولي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة أمس بالدوري المصري.

وتعرض يحيى عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه. 

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب. 

وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.

فيما يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع استاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شاشة قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم سموحة 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة  ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول.

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.

كما ألغى الحكم هدفا لـ وسام أبو علي في الدقيقة 26، بداعي خطأ على مهاجم الأهلي، بعد العودة لتقنية الفيديو. 

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الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز مباراة الأهلي وسموحة يحيي عطية الله

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