تداول 17 ألف طن بضائع و1125 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة.

معدل تداول الحاويات

وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1125 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 579 شاحنة و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 546 شاحنة و11 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل وبوسيدون اكسبريس وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين سينا والحرية، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس ودليلة.

كما تم تداول 3400 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2280 راكب.



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