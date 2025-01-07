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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

واصلت أسعار الزيت، استقرارها مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض اسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
اسعار الزيت

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل  زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاءت كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.
اسعارالزيت 
اسعارالزيت 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91 جنيهًا، ليتراوح من 65 إلى 100 جنيه للتر.

اسعار الزيت
اسعار الزيت

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 96.1 جنيه، ليتراوح من 87 جنيهًا إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووصل متوسط سعر زيت الذرة  إلى نحو 111.2 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

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سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 113.3 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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الزيت اسعار الزيت سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة أسعار الزيت المكرر اسعار زيت الصويا

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