كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

في خبر صادم كشف المصارع والممثل الأمريكي جون سينا عن موعد اعتزاله لعالم المصارعة wwe بعد مسيرة امتدت إلى 24 عاما.

تفاصيل اعتزال جون سينا لعالم المصارعة

وقال جون سينا إن آخر منافسة له في عالم المصارعة ستكون في عام 2025 بعد خوضه منافسة “mony of the bank" في كندا.

جون سينا، من مواليد 1977، ويعتبر “كوكتيل مواهب”، حيث إنه ممثل ومصارع أمريكي من أصل إيطالي والتحق باتحاد المصارعة wwe في عام 2001، وحصل على العديد من البطولات، منها حصوله علي لقب بطل العالم للوزن الثقيل 16 مرة، وبطولات الولايات المتحدة 5 مرات، بالإضافة إلى بطوبة القرن 4 مرات.

جون سينا فنان شامل

جون سينا يعتبر فنانا شاملا، حيث إنه بجانب احترافه في عالم المصارعة قام أيضا بخوض تجربة التمثيل في أكثر من عمل سينمائي ناجح، ومن أشهرها the maren، وفيلم آخر بعنوان 12 رواندز، ومنزل أبي والأخوات وغيرها.

استطاع جون سينا أن يكسب قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبح واحدا من أبرز المصارعين الذين تركوا بصمتهم في عالم الـ wwe.

ومن أبرز المباريات التي خاضها بطولة الولايات المتحدة ضد المصارع الضخم big show بعد نشوب عدواة كبيرة بينهما بسبب خسارة “سينا” على يد “بيج شو” في "رويال رامبل" في مهرجان "ريسلمانيا".

وتظل في ذاكرة جمهور المصارعة نزال رويال رامبل في عام 2005 والذي يعتبر الأشهر في عالم الـwee حيث ظل سينا يصارع باتسيتا حتى سقط الثنائي من أعلى الحبال، الأمر الذي لا يعني فوز واحد منهما، ليدخل مكمان رئيس الاتحاد ويعلن تصارعهما أمام بعض من جديد. وفي النهاية فاز باتيستا.

وتزوج جون سينا من المصارعة نيكي بيلا وأنجب منها طفلا ولكن في الأخير انفصل الثنائي مؤخرا.

جون سينا ينهي مسيرة أوماجا

وكان جون سينا سببا في إنهاء مسيرة المصارع أوماجا بعد مباراة جمعت الثنائي في مهرجان New Year's Revolution عندما هزمه سينا في مباراة تحت عنوان لآخر رجل واقف.