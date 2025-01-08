الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكد مسؤولون كبار في  جيش الإحتلال الإسرائيلي إن العمليات العسكرية في  قطاع غزة  وصلت إلى نقطة الإرهاق والاستنزاف.

وأكد الجنرالات خلال مناقشات داخلية، أن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة أبرزها وقف القتال والسعي للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وبيّنوا "أن الحرب استنفدت أساليبها، وفي غياب الاتفاق، سنكرر ما فعلناه سابقًا"، وفق تعبيرهم، لافتين إلى أن "العودة إلى مواقع عملت فيها القوات ستكبدنا ثمنًا باهظًا، وستؤدي إلى سقوط المزيد من جنودنا".

وذكروا أن "إحصاء جثث المسلحين لا يمكن أن يكون بديلًا عن أهداف الحرب، المتمثلة في عودة المختطفين والإطاحة بحكم حماس"، وفقًا لما أوردت القناة "13" الإسرائيلية.

إلا أن رئيس أركان جيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال خلال جولة في مخيم جباليا، أخيرًا، إنه "إذا لم تعد حماس المختطفين فإن نشاطنا سيتواصل في غزة"، وفق القناة "13".

وتتزامن تصريحات قادة الجيش، مع مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، في مسعى إلى التوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

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قطاع غزة حركة حماس حكم حماس مخيم جباليا الدوحة

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