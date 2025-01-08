حريق في منزلين بسبب ماس كهربائي بسوهاج

نشب حريق في منزلين بسبب ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل بناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جهينة يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك “إبراهيم ا ا ه”، 53 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية وامتد الحريق نتيجة امتداد ألسنة اللهب لمنزل مجاور ملك “مرتضي م ا ه”، 54 عامًا - مزارع، مقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ "3" سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.



وانحصرت التلفيات في احتراق بعض الأثاث والأدوات الكهربائية وافاد مالكي المنزلين بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل الأول ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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