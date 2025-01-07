الثلاثاء 07 يناير 2025
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ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

الحفر والتنقيب عن
الحفر والتنقيب عن الاثار،فيتو

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج بالاشتراك مع مباحث جرجا من ضبط مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بمركز جرجا 

ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الاثار بحوش بسوهاج 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جرجا وجود حفرة دائرية داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بالمنطقة الجبلية بمركز جرجا ملك “محمد ع ا م”، 42 عام - عامل. 

 

 وضبط بداخله كل من مالك الحوش، وكلا من: "محمود ا ح ا"، 28 عاما - عامل، “محمود ر خ ع”،29 عام - عامل، مقيمون دائرة المركز، "حسن ع ع"،  40 عام - حاصل علي بكالوريوس، مقيم مركز العسيرات، “علي ع ا ع”، 26 عام - عامل، مقيم قنا، “أحمد م ش م”، 36 عام - عامل بشركة خاصة ومقيم القاهرة وتم ضبط أدوات.

بسؤال المتهمين اقرو بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بالإشتراك مع مالك الحوش، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف 

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