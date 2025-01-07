ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج بالاشتراك مع مباحث جرجا من ضبط مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بمركز جرجا

ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الاثار بحوش بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جرجا وجود حفرة دائرية داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بالمنطقة الجبلية بمركز جرجا ملك “محمد ع ا م”، 42 عام - عامل.

وضبط بداخله كل من مالك الحوش، وكلا من: "محمود ا ح ا"، 28 عاما - عامل، “محمود ر خ ع”،29 عام - عامل، مقيمون دائرة المركز، "حسن ع ع"، 40 عام - حاصل علي بكالوريوس، مقيم مركز العسيرات، “علي ع ا ع”، 26 عام - عامل، مقيم قنا، “أحمد م ش م”، 36 عام - عامل بشركة خاصة ومقيم القاهرة وتم ضبط أدوات.



بسؤال المتهمين اقرو بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بالإشتراك مع مالك الحوش، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.