وكيل صحة سوهاج يزور عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية مساء اليوم الثلاثاء بزيارة لعدد من الكنائس بالمحافظة بمرافقة وفد رفيع من مديرية الصحة وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



حيث استهل “دويدار” والوفد الزيارة بكنيسة ماري جرجس وكان في استقبالهم نيافة الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس تلاها زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبالهم القس مايكل يعقوب واختتمت الزيارة بالكنيسة الكاثوليكية بسوهاج وكان في استفبال الوفد الأنبا توما حبيب.



ومن جانبه قدم " دويدار" والوفد المرافق له التهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدًا أننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة ودائمًا معا، لافتًا إلي أن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد علي متانة وقوة علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدًا أن مصر تعتبر نموذجًا فريدًا في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دومًا علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.

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