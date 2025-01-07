رئيس جامعة سوهاج يزور عددًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج منذ قليل، عددًا من الزيارات إلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

وأكد النعماني أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار وأننا جميعًا نعمل يدًا واحدة من أجل بناء وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية، لنكون قادرين على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع الأصعدة.

وقدم النعماني خالص تهاني الجامعة ومنسوبيها لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تحرص على تكرار تلك الزيارات في الأعياد والمناسبات المجتمعية المختلفة، وذلك في أجواء ودية تعكس روح المحبة والتلاحم الوطنى بين أبناء شعبها.

وبدأت جولة رئيس الجامعة والمرافقين له، بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة.

كما توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك، مقدمًا التهنئة للأنبا توما، مختتمًا زيارته بزيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج، والمنشاة والمراغة.

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