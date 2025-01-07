الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

اللواء دكتور عبدالفتاح
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج  وفدًا اليوم الثلاثاء، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ،، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وذلك بجمعية بيت الرحمة المسيحية.


وقام المحافظ ورجال الدين المسيحي والإسلامي، بتقديم الهدايا على الاطفال  بدار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، بالإضافة إلى تقديم علب حلوى.


وأكد محافظ سوهاج  أن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام فى مصر مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب.

 

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