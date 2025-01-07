الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر أمين يوجه رسالة لنقابة المهن التمثيلية بعد مناشدة شريف دسوقي لأحمد العوضي

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

ناشد الإعلامي تامر أمين نقابة المهن التمثيلية بمعالجة ظاهرة خروج بعض الفنانين في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومناشدتهم زملاء لهم لمساعدتهم في الحصول على أدوار في أعمالهم الفنية.

 

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار: "في ظاهرة ابتدت تنتشر ومتضايق إنها بتحصل، وهي مناشدة بعض الفنانين من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل لبعض الفنانين أو الجهات إنهم يعانوا من قلة العمل، وبالتالي قلة الدخل ومش عارفين يواجهوا صعوبات الحياة، وآخر هؤلاء الفنانين شريف دسوقي، وكانت رسالته موجهة لنجم معين هو الفنان أحمد العوضي".

وأضاف تامر أمين: "أنا مقدر وعايز الناس قبل ما تتنمر وتحكم تحط نفسها مكان المزنوق، ربنا ما يجعل حد مزنوق".

 

وتابع: "أنا مش عاجبني سبب الظاهرة، يجب على نقابة المهن التمثيلية تشوف حل لقصة التوزيع العادل للأدوار والأعمال، دلوقتي عندنا أعمال سينمائية ودرامية كثيرة، ومقبلين على شهر رمضان".

 

يذكر أن أحمد العوضي يشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية، وهو من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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