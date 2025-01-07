يوم الثقافة المصرية، خصم 25 % على جميع إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تنظيم فعالية مميزة احتفاء بيوم الثقافة المصرية بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس. ويأتي هذا الحدث في إطار الحرص على تعزيز الهوية الثقافية الوطنية ودعم القيم الإبداعية لدى المجتمع.

خصم ٢٥% على جميع إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وأعلن المجلس عن تقديم خصم خاص بنسبة 25% على جميع إصداراته -غدًا- بفروعه في ميدان التحرير، جاردن سيتي؛ ومسجد النور بالعباسية؛ وفرع قايتباي بالإسكندرية. كما يتيح مجلة «الفردوس» للأطفال مجانًا بفرع جاردن سيتي، في خطوة تستهدف تشجيع النشء على القراءة وتعزيز الوعي الثقافي لديهم.

وأوضح المجلس تطلعه إلى أن يكون يوم الثقافة المصرية مناسبة وطنية، تعزز الهوية الثقافية، وتبرز قيم الانتماء والإبداع. ومؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من الدور الريادي للمجلس في دعم الأنشطة التي تجمع بين التراث والمعاصرة، وتسهم في الحفاظ على مكونات الهوية المصرية.

مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ويطلق المجلس -غدًا- برنامجًا خاصًًا للسياحة الدينية يبدأ بزيارة قصر النحاس باشا، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إذ يتعرف الزوار على ما يحتويه القصر من معالم ومقتنيات مميزة.

ويُستكمل البرنامج بزيارة مساجد آل البيت في القاهرة؛ بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الروحية والتاريخية التي تجسدها هذه المواقع، وترسيخ الارتباط بتراث مصر الإسلامي العريق، وإبراز الأبعاد الثقافية والروحية في التراث المصري، وتعزيز الارتباط بالأماكن التاريخية والدينية التي تؤكد عراقة الحضارة المصرية.

وأكد المجلس أن هذه الفعاليات تأتي في إطار إستراتيجيته لنشر الثقافة، وتعزيز القيم الوطنية، والعمل على تقديم محتوى ثقافي متنوع؛ يبرز ثراء التراث المصري، ويسهم في دعم مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

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