الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

5 مزايا لبرنامج eGP لدعم مشروعات التخرج الريادية لطلاب الجامعات

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فيتو

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد فترة التقديم في برنامج eGP 2025  حتى الخميس الموافق 16 يناير 2025 ويهدف البرنامج إلى دعم مشروعات التخرج الريادية، وتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن مد فترة التقديم في برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات


وأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

 

 

 

يشتمل البرنامج على مسارين، (المسار الأول eGP- لدعم مشروعات التخرج الريادية) لطلاب المرحلة النهائية، ويهدف إلى تحويل مشروعات تخرجهم إلى شركات ناشئة حقيقية، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه، ويمكن التقديم في هذا المسار عبر الرابط التالي:

 

 

يشترط في المسار الأول أن يكون المشروع قابلًا للتحول إلى شركة ناشئة، وأن يكون مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية بما يتماشى مع إستراتيجية مصر 2030، كما يجب أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية، وأن يكون الطالب قد أجرى دراسة سوق مبدئية على الأقل، كما يتعين أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء، ويُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، بشرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة، وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.

 


كما يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص، ويتعين تقديم إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمدة من الكلية أو الجامعة، بالإضافة إلى شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر الرابط التالي، ويجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلب ذلك


وفيما يتعلق بالمسار الثاني ( Enactusلدعم المبادرات المجتمعية الريادية)، فهو مخصص للفرق الطلابية في مختلف سنوات الدراسة للعمل على مبادرات مجتمعية ريادية تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه، وتتركز شروط هذا المسار في ضرورة الالتحاق بفريق إيناكتس في الجامعة أو المعهد للمشاركة والاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى الالتزام بشروط وقواعد الفرق الطلابية وفقًا لبرنامج Enactus Egypt، برعاية ودعم الصندوق.

 

 

الفرق الفائزة في كلا المسارين ستتمتع بفرصة الانضمام إلى الحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى التأهل المباشر للتصفيات الإقليمية المؤهلة للمعسكر الختامي، فضلًا عن المشاركة في تصوير النسخة الجديدة من برنامج Gen Z التلفزيوني.

 


مزايا البرنامج:
- فرصة للمشاركة في برنامج Genz التليفزيوني في نسخته القادمة.
* دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه مصري لكل فريق لتمويل مشروعه.
* توفير جلسات إرشاد وتوجيه في مجال ريادة الأعمال.
* فرصة لتأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.
* فرصة للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الدولية.

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الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الابتكار وريادة الأعمال رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين مشروعات التخرج

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