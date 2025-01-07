الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

الشرطة الألمانية: إطلاق نار في مقر شركة جنوبي البلاد

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع حادث إطلاق نار في مقر شركة جنوبي البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

ولم تتضح حتي الآن تفاصيل وملابسات حادث إطلاق النار.

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.


ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

 

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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الشرطة الألمانية إطلاق نار حادث اطلاق نار سوق عيد الميلاد مدينة ماجديدبورج ماجديدبورج

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