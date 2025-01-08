الأربعاء 08 يناير 2025
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اقتصاد

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية جلسة الاثنين، وقبيل إجازة عيد الميلاد.. وجاءت كالتالي:

 

  • سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 24.7 مليار جنيه
  • البنك الاهلى المصري بقيمة تداول بلغت 16.9 مليار جنيه.
  • التجاري وفا بنك بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه.
  • أبو ظبي الاول مصر بقيمة تداول بلغت 8.7 مليار جنيه.
  • البنك المصري الخليجي بقيمة تداول بلغت 8.6 مليار جنيه.
  • الإمارات دبي الوطني بقيمة تداول بلغت 7.25 مليار جنيه.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

 

تداولات بداية العام 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

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