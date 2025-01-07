الثلاثاء 07 يناير 2025
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ضمت عشرة تخصصات مختلفة، جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية لمحافظة قنا

جامعة عين شمس تنظم
جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية لمحافظة قنا
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة لمحافظة قنا مركز فرشوط  برعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب وطارق يوسف  المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والإشراف الفني اللواء حسام الشربيني أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية لمحافظة قنا

قدمت القافلة خدماتها الطبية لأكثر من ٣٥٠٠ مستفيد خلال أربعة أيام متتالية وذلك من خلال عيادات القافلة التى ضمت عشر تخصصات مختلفة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدماتها الدوائية بالمجان، تم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم تدخل طبى أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

كما تم تقديم حملات توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة تناولت موضوعات متنوعة تهدف لتنمية الوعى لدى الطلاب منها: مهارات تعديل السلوكيات السلبية، القيم والأخلاق ودورها في بناء المجتمع، مخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع، العادات الصحية للوقاية من الأمراض.

وضمن مشروع "مصر بلا أمية" عقد مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار امتحان فورى ل "٥١" فرد واستكتاب ل "٤٠" فرد. وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الشئون الاجتماعية بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر تم توزيع ٥٠٠ بطانية وعدد من المساعدات الغذائية.

وقد تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا  أعمال القافلة وأعرب  عن تقديره للقائمين على هذه القافلة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ قوافل مماثلة تقدم خدمات طبية وإنسانية ملموسة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

أكدت  غادة فاروق أن قافلة الجامعة التنموية لخدمة أهالى محافظة قنا تأتي ضمن خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لإطلاق عدد من قوافل التنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر ضمن أنشطة مبادرة بداية، حيث تم تنفيذ قوافل تنموية شاملة متتالية إلى محافظات: الشرقية - سوهاج - البحر الأحمر - - حلايب وشلاتين" إلى جانب تنفيذ عدد من القوافل التنموية داخل محافظة القاهرة  وذلك فى إطار  دور الجامعة المجتمعي لخدمة أهالى المناطق الأكثر احتياجًا.

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