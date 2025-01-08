«الدشاش».. قبلة الحياة لـ محمد سعد.. نجوم الفيلم لـ«فيتو»: انتظروا عملًا كوميديًا مليئًا بالمفاجآت

«الدشاش» هكذا كان عنوان الفيلم الجديد الذى يعود به النجم الكبير محمد سعد لدور العرض السينمائية، وتقرر طرح فيلمه مطلع العام الجديد 1 يناير بسينمات مصر و15 من الشهر ذاته بمختلف السينمات بالخليج وحول العالم. ويعود محمد سعد إلى السينما عقب غياب دام لأكثر من 6 سنوات منذ آخر أفلامه «الكنز.. الحب والمصير» الصادر فى عام 2019.

تدور أحداث «الدشاش» حول إطار اجتماعى كوميدي، ويجسد محمد سعد شخصية رئيس عصابة حليق الرأس وذا ذقن ثقيلة. يتناول الفيلم العديد من المواقف التى تمزج بين الكوميديا والدراما ومشاهد الأكشن، كما يسلط الضوء على العلاقة بين الأفراد فى المجتمع من خلال أحداث مثيرة ومشوقة، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

إلى جانب محمد سعد ويشارك فى فيلم «الدشاش» مجموعة من النجوم، حيث ويشاركه البطولة كل من: باسم سمرة الذى تجمعه ثنائية تمثيلية للمرة الأولى رفقة محمد سعد، فيما تشارك زينة البطولة أمام محمد سعد عقب مرور 17 عاما على الوقوف معا فى فيلم بوشكاش الذى عرض عام 2008، وتظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن الاحداث، بينما تكون الفنانة السورية نسرين طافش زوجة الدشاش.. وتشتمل قائمة الأبطال أيضا: خالد الصاوي، أحمد الرافعي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق،والفنانة مريم محمود الجندي.

“فيتو” تواصلت مع صُناع هذا الفيلم للدخول أكثر فى عالم الدشاش ومعرفة كواليس هذا العمل:

فى مستهل الحديث قالت نسرين أمين أحد الأبطال الرئيسيين بالفيلم: “أنا متحمسة جدًا لتجربة فيلم الدشاش، وان شاء الله ينال إعجاب وتقدير وتوقعات الجمهور الذى أعده بان العمل مليء ولن يخيب ظنونه”.

و أكد أحمد فهيم أن كواليس فيلم الدشاش كانت بمثابة متعة فنية له قائلا: “جميع المشاركين بالفيلم نجوم بداية من فريق الكتابة والاخراج مرورًا بالممثلين ووصولا للعمال داخل الكواليس، فأنا أستمتع بالتعاون مع النجم الكبير محمد سعد”، مضيفا: “الكوميديا الخاصة به وعشقى لمدرسته سبب رئيس لتحمسى للمشاركة بالفيلم، ولم يأخذ العمل فترة تحضيرات طويلة وانما كانت فترة جدية سادها الالتزام والحب للنص والفكرة وأتمنى أن يصل المجهود المبذول بفيلم الدشاش لقلوب الجمهور ويقدره ويلقى الاعجاب به.”

فيما قالت نسرين طافش: “دورى بفيلم الدشاش رفقة النجوم محمد سعد وباسم سمرة وخالد الصاوى يجمع ما بين الدراما الرومانسية ولمحة كوميدية قوية متماشيا مع الأحداث العامة للفيلم، وقائمة الابطال وفريق الإخراج وفكرة العمل اكثر ما جذبنى للمشاركة به، فالظهور رفقة النجوم الكبار بمثابة فرصة لى للتطور المستمر، كما إننى أجد أن مشاركتى بهذا العمل ستكون مختلفة تماما عن جميع أدوارى السابقة وأثق أن الدشاش قادرعلى الدخول لقلوب الجمهور بكل سهولة”.

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