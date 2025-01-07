قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تستضيف القاهرة، غدا الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم الثلاثاء عن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة غدا الأربعاء، للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان وقبرص ومصر.

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