العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

ضربت عاصفة شديدة وسط وشرق الولايات المتحدة، وتسببت في مصرع خمسة أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

عاصفة تضرب الولايات المتحدة

At least five people have died in a winter storm that slammed a dozen U.S. states and broke snowfall records, causing mass school closures, travel chaos and power cuts. pic.twitter.com/kCvIqiGUum — CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2025

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، مع استمرار هبوب رياح عاتية عقب العاصفة الأولى لهذا العام، التي تحركت بسرعة نحو الشرق فوق المحيط الأطلسي.

عاصفة مصحوبة بالثلوج

واجتاحت العاصفة، المصحوبة بالثلوج، مناطق واسعة من وسط البلاد نحو ولايات ديلاوير وميريلاند وفرجينيا الساحلية، متسببة في إلغاء العديد من الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ووقوع حوادث سير.

إلغاء 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف الرحلات الأخرى

وتأثرت أكثر من 50 مليون شخص، ولا يزال نحو 300 ألف شخص بدون كهرباء، معظمهم في فرجينيا، وفقًا لموقعي "باور أوتدج" و"فلاي أوير"، حيث تم إلغاء 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف الرحلات الأخرى.

وذكرت السلطات المحلية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيء في ولايتي ميزوري وكانساس. من جهته، حذر آندي بيشير، حاكم ولاية كنتاكي، من خطورة الطرق المغطاة بالجليد، داعيًا السكان إلى البقاء في منازلهم تجنبًا للمخاطر.

وفي واشنطن، غطت الثلوج الشوارع، محولة الأرصفة والحدائق إلى ساحات لعب للأطفال والكبار الذين استمتعوا برمي الكرات الثلجية. وقالت نيكي وايت، التي كانت ترتدي حذاء التزلج: "أشعر بسعادة كبيرة. لقد نشأت وسط الثلج"، معبرة عن رغبتها في الاستمتاع بالطقس إلى أقصى حد، مشيرة إلى أن تساقط الثلوج أصبح نادرًا بسبب الاحتباس الحراري.

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