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رياضة

رافينيا يضع البرازيل في المقدمة أمام فنزويلا بالشوط الأول

منتخب البرازيل، فيتو
منتخب البرازيل، فيتو

تقدم منتخب البرازيل على نظيره فنزويلا بهدف رافينيا بالدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما ضمن ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل السامبا لمباراة فنزويلا، التي تجري مساء  الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين".

 

تشكيل البرازيل أمام فنزويلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: فاندرسون – ماركينيوس – جابريل ماجاليش – أبنير.

خط الوسط: جيرسون – برونو جيماريش - سافينيو – رافينيا – فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: إيجور جيسوس.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الرابع بـ16 نقطة في جدول الترتيب، أما منتخب فنزويلا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب كولومبيا برصيد 16 نقطة.

 

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