الأربعاء 08 يناير 2025
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اقتصاد

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات بقيم التداول قبل إجازة عيد الميلاد

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 6 شركات وساطة  قائمة الشركات من حيث قيمة التداول  بالبورصة (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية جلسة الإثنين، قبيل إجازة عيد الميلاد.. وجاءت كالتالي:

  • هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه.
  • ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 515 مليون جنيه.
  • إي إف جي هيرميس الدولية بقيمة تداول بلغت 380 مليون جنيه.
  • التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 373 مليون جنيه.
  • أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات بقيمة تداول بلغت 330 مليون جنيه.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

 

تداولات بداية العام 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

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