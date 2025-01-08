سورة الحج هي السورة 22 (الثانية والعشرون) في ترتيب المصحف، وعدد آيات سورة الحج 78 ثمان وسبعون آية, وسميت بسورة الحج، لحديثها بشيء من التفصيل عن أحكام الحج، وتقع سورة الحج في الجزء السابع عشر، نزلت بعد سورة النور، وسُميت على اسم الحج وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة الحج

سمّيت هذه السّورة سورة الحجّ في زمن النّبي صلّى الله عليه وسلّم) (أخرج أبو داود، والتّرمذيّ عن عقبة بن عامرٍ قال: قلت: يا رسول اللّه أفضّلت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: (نعم).

وأخرج أبو داود، وابن ماجه عن عمرو بن العاص: أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن منها ثلاثٌ في المفصّل، وفي سورة الحجّ سجدتان. وليس لهذه السّورة اسمٌ غير هذا)، ووجه تسميتها سورة الحجّ أنّ اللّه ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السّلام بالدّعوة إلى حجّ البيت الحرام، وذكر ما شرع للنّاس يومئذٍ من النّسك تنويهًا بالحجّ وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعًا للّذين يصدّون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحجّ على المسلمين بالاتّفاق، وإنّما فرض الحجّ بالآيات الّتي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران) [التحرير والتنوير:17/179]

سبب نزول قوله تعالى: ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) الآية [ 11 ].





قال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، مهاجرين من باديتهم، وكان أحدهم إذا قدم المدينة : فإن صح بها [ جسمه ]، ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته غلاما، وكثر ماله وماشيته رضي عنه واطمأن، وقال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرا، وإن أصابه وجع المدينة، وولدت امرأته جارية، وأجهضت رماكه، وذهب ماله، وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، فينقلب على دينه، فأنزل الله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) الآية.



وروى عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره، وماله، وولده، وتشاءم بالإسلام، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقلني: فقال: " إن الإسلام لا يقال "، فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا: أذهب بصري ومالي وولدي. فقال: " يا يهودي، إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد، والفضة، والذهب "، قال: ونزلت: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) .

سبب نزول قوله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي )





قال المفسرون: لما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تولي قومه عنه، وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه، وذلك لحرصه على إيمانهم. فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء ينفرون عنه، وتمنى ذلك، فأنزل الله تعالى سورة: (والنجم إذا هوى) فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بلغ ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه وتمناه: " تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى ".

فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءته، فقرأ السورة كلها، وسجد في آخر السورة، فسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد، إلا الوليد بن المغيرة ، وأبا أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا عليها، لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود، وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا.

وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، فقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل - عليه السلام - فقال: ماذا صنعت ؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه، وقلت ما لم أقل لك ".

فحزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا كبيرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله، فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه.



وأخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو بكر [ محمد ] بن حيان قال: أخبرنا أبو يحيى الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحيى، عن عثمان بن الأسود ، عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) [ ص: 162 ] فألقى الشيطان على لسانه: " تلك الغرانيق العلى، و[ إن ] شفاعتهن ترتجى، ففرح بذلك المشركون، وقالوا: قد ذكر آلهتنا. فجاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: اعرض علي كلام الله. فلما عرض عليه فقال: أما هذا فلم آتك به، هذا من الشيطان، فأنزل الله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) .

سبب نزول قوله تعالى "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" (الحج:39)

قال المفسّرون في أن سبب نزولها شكوى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذيّة المشركين في مكة المكرمة لهم؛ فطلب منهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبر، ولم ينزل الإذن بالقتال بعد؛ حتى إذا ما هاجروا إلى المدينة المنورة، نزل الإذن من الله -تعالى- بالقتال.

وفي قول آخر عن الصحابي عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، بأنّه حينما أُخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة، قال أبو بكر -رضي الله عنه- "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَنَهْلَكَنَّ"، فنزلت الآية الكريمة، وعرف أبو بكر -رضي الله عنه- حينها بأنّه الإذن بالقتال.

مكان نزول سورة الحج

لم يقل أحدٌ من العلماء بأنّ سورة الحجّ مكيّة كاملة أو مدنية كاملة، إنَّما وقع الاختلاف بأنّ هل بعضها مكيّ والأغلب مدنيّ أم العكس،وفي قول عن الصحابي ابن عبّاس -رضي الله عنه- بأنّها سورة مكيَّة إلّا أربع آياتٍ. وهي: قال -تعالى-: (هَـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ في رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رؤوسِهِمُ الْحَمِيمُ* يُصْهَرُ بِهِ مَا في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ* وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ* كلما أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ).

وفي قول آخر عن قتادة بأنّها مدنية إلّا أربع آيات، وهي: قال -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ* وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ* وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ).

وأصح الأقوال عند الجمهور بأنّها سورة مختلطة ما بين المكي والمدنيّ، مع اختلاف تعيِّين الآيات المكيّة من الآيات المدنيّة.

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

فضائل سورة الحج

1- أنها من المثاني التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل.

2- فضلت على سائر السور بسجدتين: أخرج أبو داود، والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: (قلت: يا رسول الله! أفُضِّلَتْ سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟)، قال: (نعم). وفي رواية أخرى لهما، قال: (قلت: يا رسول الله! أفي الحج سجدتان؟)، قال: (نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما).

وروى عبد بن حميد في "مسنده"، والبزار -قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، غير هلال بن خبَّاب وهو ثقة- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: نزلت: "يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم" على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فرفع بها صوته، حتى دأب إليه أصحابه، فقال: (أتدرون أي يوم هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، قم فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد في الجنة)، فكبُرَ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سددوا، وقاربوا، وأبشروا، فوالذي نفسي بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين، ما كانا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الإنس والجن).

ولأبي داود، وابن ماجه -قال النووي في "شرح المهذب": بإسناد حسن- عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه، قال: (أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر سجدة في القرآن، منها ثلاثة في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان).

ولأبي عبيد عن الزهري، قال: أول آية نزلت في القتال: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" (الحج:39)، ثم ذكر القتال في آيٍ كثيرة.

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