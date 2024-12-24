ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

أكدت ميجان ماركل، أن موسم الأعياد يثير مشاعر عميقة، مشيرة إلى أهمية التقاليد العائلية وخلق ذكريات جميلة مع طفليها، آرتشي، 5 سنوات، وليليبت، 3 سنوات.

عيد الميلاد مع العائلة المالكة

وفي مقابلة مع Marie Claire، أوضحت ميجان أن العائلة ستحتفل بعيد الميلاد هذا العام في منزلهما بمونتيسيتو، كاليفورنيا، بعيدًا عن العائلة المالكة البريطانية، وذلك استمرارًا للانفصال بعد تنحي الزوجين عن واجباتهما الملكية في 2020.

اهمية التجمع في عيد الميلاد

وتناولت ميجان أهمية جمع الناس خلال الأعياد، لافتة إلى تجربتها في استضافة عشاء للنساء الأفغانيات اللاجئات ضمن جهود مؤسسة Archewell.

وقالت: "العطلات تحمل الحنين للوطن لكنها أيضًا فرصة للراحة في المجتمع الجديد".

كما أعربت عن شغفها بالأعياد والتقاليد التي تشاركها مع طفليها، مثل إعداد "الجزر لرنة الرنة"، مشددة على أهمية هذه الذكريات في تشكيل طفولتهما.

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