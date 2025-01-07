الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثتي عامل وزوجته توفيا نتيجة تسرب غاز بالشروق

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

صرحت نيابة الشروق، بدفن جثتي شخص وزوجته لقيا مصرعهما إثر الاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة الشروق، وتم نقلهما إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية فى الشروق وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة.

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منطقة الشروق نيابة الشروق نيابة التحقيق اخبار الحوداث الاختناق غرفة عمليات النجدة

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