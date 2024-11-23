السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم

جوزيف بوريل، فيتو
جوزيف بوريل، فيتو

قال جوزيف بوريل،  مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي: إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ليس سياسيا وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم.

وأعلنت ‏بريطانيا، أمس الجمعة، أنها ملتزمة بالإجراءات القانونية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية حول أوامر اعتقال الجنائية الدولية: “سندرس خطواتنا بعناية”.

فيما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، واصفًا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".  

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.  

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا الجنائية الدولية جالانت نتنياهو إسرائيل الرئيس الامريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب السابق يوآف جالانت

مواد متعلقة

مصدر إسرائيلي: مذكرة الجنائية الدولية تعقد سفر نتنياهو إلى أوروبا

الدنمارك تعلن التزامها بقرارات الجنائية الدولية

‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

كنز جديد في مصر، خبير يكشف عن مشروع بديل للسولار يقلل أزمة الوقود

آخر معركة تخوضها إسرائيل، توفيق عكاشة يكشف علاقة حرب غزة بنهاية العالم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس نجل زوجة الشيف الشربيني لعامل دليفري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

معنى ضير، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

المزيد
الجريدة الرسمية