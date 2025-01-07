الثلاثاء 07 يناير 2025
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وكيل الأوقاف بسوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وكيل الأوقاف بسوهاج
وكيل الأوقاف بسوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حرص وفد من مديرية الأوقاف سوهاج اليوم برئاسة الشيخ محمد إسماعيل أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على تقديم التهنئة بـ  عيد الميلاد المجيد   للإخوة الأقباط بجمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج.

ودعا أبو سعدة خلال لتقديم التهنئة للإخوة  المسيحيين ، الله أن يجعل العام الجديد عامًا لمزيد من التنمية والاستقرار في كل ربوع مصر المحروسة، وفي العالم أجمع، وأن “تعلو فيه كلمة المحبة وروح الوئام ولأننا نسيج واحد لا فرق بين  مسلم  ومسيحى جميعنا مصريين ومترابطين، متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان”.



وكان أقباط بمحافظة سوهاج،  توافدوا مساء أمس الإثنين، على كنائس بالمحافظة  لحضور بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس مار جرجس بسوهاج، وسط حالة من البهجة والسعادة.

 

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الاخوة الاقباط الأقباط التلاحم التهنئة البهجة

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