حسين فهمي ولبلبة وعبير صبري يحضرون ريد كاربت "مين يصدق؟" بمهرجان القاهرة (صور)

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد والظهور على ريد كاربت فيلم مين يصدق الذي يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء في مقدمتهم الفنان حسين فهمي الذي حضر برفقة زوجته، والفنان محمود حميدة، والفنان سليمان عيد، كما حضرت كذلك الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان والفنانة عبير صبري والفنانة رانيا منصور وشقيقتها الفنانة نورهان منصور.

وحرص أيضا على التواجد الفنان محمد محمود عبد العزيز الذي حضر برفقة زوجته، وكذلك الفنانة الشابة وئام مجدي والفنانة نور قدري.

فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.