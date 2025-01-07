الفتوى والتشريع تُنهي نزاع بين المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام أكاديمية الفنون بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الانتفاع المطالب به عن الأرض محل النزاع، بمبلغ حوالي ٣ ملايين جنيه، بالإضافة إلى مقابل التأخير والمقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه، وفقًا للنسبة المتفق عليها.

تخصيص الأرض والمباني محل النزاع لمدة ثلاث سنوات

وثبت للفتوى، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكاديمية الفنون على تخصيص الأرض والمباني محل النزاع لمدة ثلاث سنوات للأكاديمية مقابل مبلغ (2763575) جنيهًا عن العام الأول، ويزيد هذا المقابل بنسبة (10%) سنويًّا، وسددت الأكاديمية ذلك المبلغ مقابل الانتفاع عن العام الأول بدءًا من يناير ٢٠٢١، ثم توقفت عن سداد المقابل عن الفترة من فبراير ٢٠٢٢ حتى أبريل ٢٠٢٣، بسندٍ من رغبتها في إلغاء التخصيص المشار إليه.

وطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ (2697140،25) جنيه مقابل الانتفاع عن العام الثاني بدءًا من ٢٠٢٢ حتي ٢٠٢٣، ومبلغ (510958،25) جنيه مقابل الانتفاع عن فترة شهرين، تاريخ تقديم طلب إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ (627272،3) جنيه مقابل تأخير عن عدم سداد المبالغ المشار إليها في المواعيد المحددة.

وأكدت الفتوى، أن الأرض والمباني محل النزاع كانت في حيازة أكاديمية الفنون في الفترة من 1/2/2021 حتى 3/4/2023، ومن ثم فإنه لا مناص من إلزامها بسداد مقابل الانتفاع عن المدة المشار إليها، بالإضافة إلى مقابل التأخير بالنسبة المُتفق عليها مع الهيئة، باعتباره ليس من قبيل الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني.

حملت الفتوى رقم 1535 لسنة 2024 والتي صدرت بشهر ديسمبر الماضي.

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