الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

تقنية الفيديو تلغي هدف الأهلي أمام سموحة بعد 30 دقيقة

الأهلي وسموحه، فيتو
الأهلي وسموحه، فيتو

الدوري المصري،  سجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

 تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي عن رحلة الفريق إلى كوت ديفوار بعد غد الخميس لمواجهة ستاد أبيدجان السبت المقبل، بسبب استمرار إصابة اللاعب في الرباط الخارجي للركبة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوعين على الأكثر لإعلان جاهزيته. 

ويطير سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح غدا الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

 وتقرر أن يسبق  سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة المرتقبة يوم السبت. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي منافسه سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري علي إستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا. 

 

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي.  
مصطفى مخلوف فني 
خالد عبد الفتاح إيقاف 
محمد هاني عدم جاهزية 
كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة 
مصطفى أبو الخير فني
محمد عبد الله إصابة 
رضا سليم إصابة 
طاهر محمد طاهر إصابة 

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