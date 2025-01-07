الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بسبب سرقة لحن أغنية

مطرب المهرجانات مسلم
مطرب المهرجانات مسلم

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية “أول حياتي ياما” إلى جلسة 13 يناير الجاري لوضع تقرير الخبراء.

وكانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

 

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربا المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".

 

واتهم  وكيل الملحن حسن دنيا في البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.

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المحكمة الإقتصادية مسلم نور التوت حسن دنيا

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