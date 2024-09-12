الملحن حسن دنيا ضيف إيمان أبو طالب على الحياة
تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، الملحن حسن دنيا، في حلقة الجمعة المقبل من برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة.
ويكشف حسن دنيا خلال اللقاء عددا من أسرار وكواليس رحلته الفنية، ويكشف لأول مرة، كلمات وألحان أغنيته الجديدة مع ماجدة الرومي، التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
ويتحدث أيضا عن أزمته مع بعض مطربي المهرجانات، بعد سرقة بعض ألحانه.
شيرين صوت مصر
وخلال اللقاء أجاب على السؤال الصعب بشأن: هل أنغام أم شيرين صوت مصر؟ واعتبر أن شيرين من الأصوات الجبارة وتستحق اللقب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها منذ فترة
برنامج بالخط العريض
برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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