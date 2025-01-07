أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، حسين بور فرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وجاهزية مؤسسة الطيران في بلاده لتسيير رحلات جوية إلى سوريا.

إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية إلى سوريا

وتوقفت الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة في 8 من ديسمبر الماضي.

وقال بور فرزانه لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية "من أجل إعادة تشغيل الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، يجب إصدار خطاب وإذن من بلد الوجهة إلى منظمة الطيران الإيرانية".

موعد وعدد الرحلات

وأضاف "نحن في انتظار رسالة الجانب السوري لتحديد أيام وعدد الرحلات من إيران إلى سوريا".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مطار دمشق الدولي استؤنف تشغيله اليوم الثلاثاء أول رحلة خارجية مدنيّة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق، فإنّ المطار يستأنف خدمة الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، مشيرةً إلى أنّ رفع القيود المفروضة سابقًا على الرحلات.

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