وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون التجاري

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

تطوير العلاقات الاقتصادية

كما تركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وقال الوزير: إن اللقاء ناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها تحسين التنافسية التجارية من خلال مواءمة السياسات وتشجيع الابتكار وتعزيز بناء القدرات، كما تم استعراض الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التجارية ورفع جودة المنتجات المتبادلة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق في كلا الجانبين.

وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، والعمل على خلق بيئة تجارية شفافة ومستقرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة البينية.

وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وأشار إلى أهمية العمل خلال المرحلة الحالية على استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت «الخطيب» إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.

ومن جانبها أشادت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القاهرة، من خلال بناء بيئة تجارية أكثر تنافسية وشمولًا تخدم مصالح الشركات ومجتمعات الأعمال في كلا الجانبين.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

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