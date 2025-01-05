خطة مصر للنهوض بالصناعة.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج والتنافسية.. كامل الوزير: 23 صناعة و7 محاور استراتيجية على رأس الأولويات

تسعى الدولة لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال عدد من التيسيرات والحوافز تتمثل فى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة وغير ذلك من الإجراءات مما تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.

السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًّا

وشدد الرئيس في هذا السياق على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

حيث تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة

ووفقا لتصريحات سابقة أكد الرئيس السيسي وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

أشار الرئيس السيسي إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

خطة وزارة الصناعة لتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني

وحددت الصناعة عدد من المحاور لتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني كالتالى

1- من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات، يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.



2- من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ يمنح 12 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

3- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية ؛ ستصدر له رخصة بناء فورًا وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.



4- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.



7 محاور استراتيجية للنهوض بالصناعة

واعدت الصناعة استراتيجية للنهوض بالصناعة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل التالى:

1- ترشيد الواردات والحد من الاستيراد.

2- توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين.

3- زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.

4- الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.

5- التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية.

6- تقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.

7- تشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030)

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني " تحت مبادرة "مصنعك دايما شغال" ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات.

وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية.

وأاشار إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )

د مصطفى مدبولى

مدبولى: قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها

ووفقا لتصريحات سابقة لـ د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخرًا، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة

كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، واكد أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية



مدبولي: هناك اهتماما بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.



مدبولي: نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50%

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفًا أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.





مدبولي: هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات أو الاستيراد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقًا لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقمًا يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.



مدبولي: تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتًا إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم…

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