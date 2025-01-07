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فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

شارلي إبيدو
شارلي إبيدو

تحيي فرنسا اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة لضحايا الهجوم الذي استهدف مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس.

ذكرى الهجوم علي مجلة شارلي ايبدو

وإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء، ستشارك أيضًا عمدة باريس آن هيدالجو في مراسم التأبين التي ستُقام في المقر السابق للمجلة.

وقُتل ما مجموعه 17 شخصًا في الهجوم على المجلة في 7 يناير 2015، بالإضافة إلى هجمات أخرى مرتبطة به استهدفت ضابط شرطة وسوبر ماركت يهودي في الأيام التالية. وقُتل المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن.

وفقد 12 شخصًا حياتهم في الهجوم على شارلي إيبدو وحده، حيث اقتحم شقيقان مقر تحرير المجلة وفتحا النار، مما تسبب بمجزرة مروعة.

وكانت المجلة قد نشرت في وقت سابق رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، أثارت استياء واسعًا في أوساط العالم الإسلامي.

هجمات باريس 2015

وشكلت هجمات باريس في بداية عام 2015 بداية لسلسلة من الهجمات التي شهدتها فرنسا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصًا.

 

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الذكرى العاشرة شارلي إيبدو فرنسا مجلة شارلي ايبدو

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