الثلاثاء 07 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم، القلقاس يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

سعر الخضار اليوم
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضار استقرارًاملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في السطور الآتية:

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سعر الخضار

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 19 جنيهًا.
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سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 11 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيها.
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سعر الخضار

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 19 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 20 إلى 24 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 21 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
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سعر الخضار

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  8 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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سعر الخضار

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
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سعر الخضار

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
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سعر الخضار

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

 

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