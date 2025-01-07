الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

تنصيب جون ماهاما رئيسا لـ غانا للمرة الثالثة

جون ماهاما رئيس غانا،
جون ماهاما رئيس غانا، فيتو

يؤدي جون ماهاما اليمين الدستورية رئيسا لغانا للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية.

معالجة الأزمة الاقتصادية والفساد والبطالة

وفاز ماهاما، زعيم المعارضة الذي بدأ مشواره السياسي كوزير للاتصالات، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أواخر العام الماضي، بعد أن تعهد بمعالجة الأزمة الاقتصادية والفساد والبطالة.

جدير بالذكر أن ماهاما، 65 عاما، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس البلاد خلال الفترة بين يوليو 2012 ويناير 2017، سوف يحل محل الرئيس الحالي، نانا أكوفو أدو.

وأدى ماهاما اليمين الدستورية لأول مرة كرئيس للبلاد، عندما توفي الرئيس جون إيفانز أتا ميلز، في يوليو 2012، حيث شغل المنصب لباقي تلك الفترة، ثم فاز في الانتخابات التي أجريت في عام 2012.

وعلى الجانب الأخر أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، بأن جمهورية غانا قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

 وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

وقال مصدر: إن الإعلان عن هذا القرار جاء في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.

إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة

وقررت جمهورية غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها " للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

قضية الصحراء المغربية

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية" الوهمية سنة 1979.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدًا أفريقيًّا، علاقاته مع  الجمهورية الوهمية، وذلك منذ سنة 2000".

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غانا جون ماهاما ة رئيسا لغانا للمرة الثالثة زعيم المعارضة الاتحاد الأفريقي

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