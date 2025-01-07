الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

أمين البحوث الإسلامية يتفقد استعدادات تشغيل المقر الجديد لمكتبة الأزهر

أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد أعمال مكتبة الأزهر

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي المقرين الجديد والقديم لمكتبة الأزهر لمتابعة آخر تطورات عملية نقل المكتبة إلى مقرها الجديد؛ تمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين من محتوياتها.

الحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

جاء ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة   من هذا الإرث العلمي وضمان انتقاله للأجيال القادمة.


وتابع الأمين العام خلال الجولة التي أجراها بالمكتبة ما تم إنجازه من أعمال النقل للكتب والمخطوطات النادرة التي تمتلكها المكتبة الأزهرية؛ حيث تفقد جميع أقسام المكتبة بما فيها أماكن حفظ الكتب والمخطوطات وقاعات الاطلاع ووحدات الترميم وغيرها، مؤكدًا على الأهمية الكبرى التي تمثلها المكتبة الأزهرية لما تحتويه من كتب ومخطوطات نادرة تمثل جزءا مهمًا من التراث الإسلامي بل والإنساني بصفة عامة.

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الأزهر الشريف أحمد الطيب البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية مكتبة الأزهر شيخ الأزهر

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