العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة، اليوم الاثنين؛ بسبب عاصفة شتوية مصحوبة بالثلوج والجليد، ودرجات حرارة تصل إلى الصفر في مناطق شاسعة بالبلاد.

إلغاء الرحلات بسبب عاصفة شتوية

وذكر موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، نقلًا عن "رويترز"، أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالًا، فيما تأخرت 414 رحلة أخرى حتى الساعة 1013 بتوقيت جرينتش.

صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة

وكانت "ساوث وست إيرلاينز" صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها "أمريكان إيرلاينز" التي ألغت 176 رحلة.

كما أصدرت شركات طيران منها "ساوث وست" و"أمريكان" و"يونايتد" و"دلتا"، تحذيرات من تأثر الرحلات جراء العاصفة.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، من أن رياحًا عاتية مصاحبة للعاصفة وتساقط الثلوج وبعض الصقيع، قد يؤثر على السفر في منطقتي شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.