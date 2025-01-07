رحلة تجريبية، تفاصيل استئناف حركة الطيران المنتظم بين عمان ودمشق

غادرت اليوم الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي في رحلة تجريبية، وذلك في خطوة أولى لاستئناف حركة الطيران المنتظم بين عمان ودمشق بعد انقطاع طويل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

استئناف حركة الطيران المنتظم

وقال الكابتن هيثم مستو، رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، إن الرحلة التي تمت في هذا السياق تعد تجريبية، وهي تهدف إلى تقييم الجاهزية الفنية للمطار تمهيدًا لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين العاصمتين.

وأكد مستو أن هذه الرحلة تأتي أيضًا كرسالة دعم وتضامن مع الجهود الرامية إلى استعادة حركة الملاحة الجوية السورية، مشيرًا إلى أن العملية تتم وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار مستو، الذي كان على متن الطائرة برفقة فريق فني من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلى أن الهدف الأساسي من الرحلة هو تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي بشكل دقيق.

وأضاف أن الفريق سيبقى في دمشق لفترة قصيرة لإجراء التقييمات اللازمة، والتأكد من استعداد المطار لاستقبال الطيران الدولي بشكل آمن.

وأوضح أن الفريق الفني سيتحقق من جاهزية المطار من الناحيتين الفنية واللوجستية، مع التأكد من التزام المطار بمعايير سلامة وأمن الطيران المدني الدولية، وذلك ضمن أطر الامتثال الكامل للمواصفات العالمية لضمان عودة الحركة الجوية إلى المطار بكفاءة وأمان.

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