الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

توافد أقباط سوهاج لحضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس

كنيسة القديس مار
كنيسة القديس مار جرجس بسوهاج

توافد أقباط بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين، على كنائس بالمحافظة  لحضور بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس مار جرجس بسوهاج، وسط حالة من البهجة والسعادة على أقباط بكنيسة القديس مار جرجس بسوهاج.

كما بدأت الزيارة بكنيسة البشارة بمدينة سوهاج الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبالهم الأب يوحنا القمص بولس راعي الكنيسة وكبار الشخصيات المسيحية بالمدينة، وقدم سكان مدينة سوهاج التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي جو يسوده روح المحبة والإخاء قام المواطنين بزيارة كنيسة البشارة بمدينة سوهاج الجديدة لحضور أول صلاة قداس لعيد الميلاد المجيد، وتقديم التهاني القلبية للأخوة المسيحيين سكان مدينة سوهاج الجديدة.


كما قدم الأب يوحنا خالص الشكر والسعادة للأهالي  بمناسبة حضورهم لتقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين، موضحا ان العيد هو عيد لجميع الشعب المصري لأننا نسيج واحد لا فرق بين مسيحى ومسلم جميعنا مصريين ومترابطين، متمنيا لمصر دوام الأمن والأمان، مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب.

 

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