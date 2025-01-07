تحقيقات موسعة في محاولة شاب قتل والده ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتحقيقات موسعة لشاب شرع في قتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل مسن إلى المستشفى، مصابًا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات، تبين أن بن المجنى عليه اعتدى عليه بسلاح أبيض سكين، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، نتيجة خلافات أسرية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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