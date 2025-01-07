الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

موقف عمر كمال عبد الواحد من رحلة الأهلى إلى كوت ديفوار

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

دوري أبطال إفريقيا، تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي عن رحلة الفريق إلى كوت ديفوار بعد غد الخميس لمواجهة ستاد أبيدجان السبت المقبل، بسبب استمرار إصابة اللاعب في الرباط الخارجي للركبة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوعين على الأكثر لإعلان جاهزيته. 

ويطير سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح غدا الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق  سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة المرتقبة يوم السبت. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي منافسه سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري علي إستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وأرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابات الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة اليوم.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وأكرم توفيق

الوسط: إمام عاشور وافشة ومروان عطية

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ووسام أبو علي

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي.  
مصطفى مخلوف فني 
خالد عبد الفتاح إيقاف 
محمد هاني عدم جاهزية 
كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة 
مصطفى أبو الخير فني
محمد عبد الله إصابة 
رضا سليم إصابة 
طاهر محمد طاهر إصابة 

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