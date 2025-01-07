بالهلال والصليب، أطفال قنا يشاركون في احتفالات عيد الميلاد (صور)

شارك أطفال محافظة قنا في تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة اسطفانوس بمركز قوص، وهم يرتدون الهلال مع الصليب في مشهد يعكس صورة المحبة ونشر ثقافة الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

مدير عام إدارة قوص

وقدم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ونقابة المعلمين بقيادة حامد الوحش والدكتور محمد دويدار ومجلس أمناء المحافظة بقيادة الحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة للانبا بيمن، مطران قوص ونقادة وتوابعها، بكنيسة الشهيد إسطفانوس بقوص لتقديم التهنئة،احتفاءا بعيد الميلاد المجيد.

وذلك وسط تشديدات أمنية حول الكنائس لتأكين المحتفلين لمنع تعكير صفو الاستقرار بالبلاد ومنع اي اعمال من شأنها بث الشائعات والفتن.

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