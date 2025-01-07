فينيسيوس جونيور يتلقى اتصالات جديدة من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدوري السعودي يواصل توجيه أنظاره إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن فينيسيوس حصل على عرض خرافي للانتقال إلى دوري روشن في الصيف الماضي.

محادثات هاتفية مع وكلاء فينيسيوس جونيور من الدوري السعودي

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، ما يزال الدوري السعودي يراقب فينيسيوس عن كثب، حيث جرت محادثات هاتفية جديدة مع وكلائه في بداية ديسمبر الماضي، تم خلالها تأكيد استمرار الاهتمام بنجم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن محاولة ضم النجم البرازيلي متوقعة في الصيف المقبل، وليس في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال أهلي جدة.

وقالت الصحيفة: "سبق أن أجريت محادثات بين الطرفين، بما في ذلك عقد اجتماع مباشر في لندن، حيث استمع فينيسيوس إلى العرض لكنه شعر أنه ليس الوقت المناسب للرحيل عن الميرينجي".

وأضافت: "عندما ظهرت أنباء رحيل فينيسيوس علق ريال مدريد بأن تفعيل الشرط الجزائي البالغ مليار يورو في عقده هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمر".

عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

واختتمت: "يمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى عام 2027، وقد أبدى الملكي استعدادا لبدء عملية تجديد عقده، لكن وكلاء اللاعب يفضلون الانتظار حتى نهاية الموسم للحصول على قوة تفاوضية أكبر".

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