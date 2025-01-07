الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فينيسيوس جونيور يتلقى اتصالات جديدة من الدوري السعودي

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

 كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدوري السعودي يواصل توجيه أنظاره إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن فينيسيوس حصل على عرض خرافي للانتقال إلى دوري روشن في الصيف الماضي.

محادثات هاتفية مع وكلاء فينيسيوس جونيور من الدوري السعودي 

 ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، ما يزال الدوري السعودي يراقب فينيسيوس عن كثب، حيث جرت محادثات هاتفية جديدة مع وكلائه في بداية ديسمبر الماضي، تم خلالها تأكيد استمرار الاهتمام بنجم ريال مدريد.

 

وأشارت إلى أن محاولة ضم النجم البرازيلي متوقعة في الصيف المقبل، وليس في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال أهلي جدة.

وقالت الصحيفة: "سبق أن أجريت محادثات بين الطرفين، بما في ذلك عقد اجتماع مباشر في لندن، حيث استمع فينيسيوس إلى العرض لكنه شعر أنه ليس الوقت المناسب للرحيل عن الميرينجي".

وأضافت: "عندما ظهرت أنباء رحيل فينيسيوس علق ريال مدريد بأن تفعيل الشرط الجزائي البالغ مليار يورو في عقده هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمر".

 

عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد 

 واختتمت: "يمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى عام 2027، وقد أبدى الملكي استعدادا لبدء عملية تجديد عقده، لكن وكلاء اللاعب يفضلون الانتظار حتى نهاية الموسم للحصول على قوة تفاوضية أكبر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري السعودي فينيسيوس

مواد متعلقة

صادمة، العقوبة المتوقعة على فينيسيوس جونيور بعد خداع حكم مباراة الريال وفالنسيا

نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة قبل ساعات من نهاية 2024

مفاجأة، دي يونج يفكر في ترك برشلونة والانتقال إلى الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستعد لإعلان رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

عمر مرموش يصدم ليفربول، ما القصة؟

تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

تعليمات عاجلة من المديريات بشأن ضوابط تقدير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

منوعات

المزيد

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هبة عوف: الإسلام يعزز التعايش السلمي ويكرم السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية