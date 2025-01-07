محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط بمطرانية دشنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

توجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إلى مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الآباء الكهنة بالمطرانية، رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء دكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب والنائب أسامة الهوارى، والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ محمد زكى يونس وكيل مديرية الأوقاف بقنا، ومجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

المسلمون والمسيحيون كيان ونسيج واحد بقنا

وقدم محافظ قنا، تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وأضاف "عبدالحليم"، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، داعيا الله لمصرنا الغالية بأن يحفظها، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

الأرض المقدسة

ومن جانبه أعرب المطران تكلا عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدا أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

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