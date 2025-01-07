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رياضة

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لقمة الهلال والاتحاد بكأس الملك

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

 يلتقي فريق  الهلال، نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

 يواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد، اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يناير 2024، في إطار دور الربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق صافرة بداية المواجهة  7.30 مساء بتوقيت مصر.


القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي

 وتنقل شبكة ssc الرياضية السعودية مباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس الملك السعودي، في إطار منافسات دور الربع  النهائي، حيث أعلنت الشبكة عن نقل الكلاسيكو عبر قناة ssc hd 1.

 

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد 

وبنسبة كبيرة يتوقع أن يكون تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

 خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - ك اليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

 في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - ماركوس ليوناردو.

 

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

كما يتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد المتوقع خلال مواجهة الهلال اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

 الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي - حسن كادش.

 الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

الهجوم: عبدالرحمن العبود - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.

 

 

طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

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