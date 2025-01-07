الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سمير عدلي يطير غدًا إلى كوت ديفوار لترتيب رحلة الأهلي

سمير عدلي المدير
سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي

دوري أبطال أفريقيا، يطير سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح غد الأربعاء للترتيب لسفر بعثة الأحمر المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة ستاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق  سمير عدلي بعثة الأهلي، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة المرتقبة يوم السبت. 

 

استقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق حيث سيكون قيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب أفريقي بيرسي تاو. 

 يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة حيث تأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي..  
مصطفى مخلوف فني 
خالد عبد الفتاح إيقاف 
محمد هاني عدم جاهزية 
كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة 
مصطفى أبو الخير فني
محمد عبد الله إصابة 
رضا سليم إصابة 
طاهر محمد طاهر إصابة 
بيرسي تاو استعدادًا للرحيل إلى قطر القطري 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة اليوم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وأكرم توفيق 

الوسط: إمام عاشور وأفشة ومروان عطية 

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ووسام أبو علي 

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة سموحة. 

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بعد تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون  رد بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي  منافسه سموحة في الرابعة عصر  اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر سمير عدلي

مواد متعلقة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

غيابات بالجملة للأهلي أمام سموحة في الدوري اليوم

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب مباراة سموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

تسعيرة الصفقات صداع في الأهلي.. خلافات بين الخطيب وكولر بسبب الميركاتو الشتوي.. والاسكاوتنج تتهم السويسري بالتطفيش

أخبار الأهلي، تعديل عقد مروان عطية وتحرك جديد لحسم ملف المهاجم

وكيل كولر يقود المفاوضات مع مهاجم الأهلي المنتظر
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج

هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

منوعات

المزيد

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية