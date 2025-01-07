سمير عدلي يطير غدًا إلى كوت ديفوار لترتيب رحلة الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، يطير سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح غد الأربعاء للترتيب لسفر بعثة الأحمر المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة ستاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق سمير عدلي بعثة الأهلي، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة المرتقبة يوم السبت.

استقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق حيث سيكون قيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة حيث تأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي..

مصطفى مخلوف فني

خالد عبد الفتاح إيقاف

محمد هاني عدم جاهزية

كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة

مصطفى أبو الخير فني

محمد عبد الله إصابة

رضا سليم إصابة

طاهر محمد طاهر إصابة

بيرسي تاو استعدادًا للرحيل إلى قطر القطري

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة اليوم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وأكرم توفيق

الوسط: إمام عاشور وأفشة ومروان عطية

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ووسام أبو علي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة سموحة.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بعد تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي منافسه سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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