احذر الغرامة، عقوبة الامتناع عن تسليم فاتورة مفصلة للمستهلك

أقر قانون حماية المستهلك، العديد من الضوابط والإجراءات التي بمقتضاها تضمن حقوق المستهلكين وحمايتهم خلال عملية البيع والشراء.

فاتورة شراء مفصلة بمواصفات المنتج

وألزم القانون الموردين بمنح المستهلكين، فاتورة شراء مفصلة بمواصفات المنتج، وعقوبات رادعة للمخالفين.

في هذا الصدد نصت المادة 10 قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

عقوبة المخالفين تصل لمليون جنيه

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.